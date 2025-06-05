У 120 тыс. человек нет света в Херсонской области

Атака ВСУ в Херсонской области оставила без света и воды более 120 тысяч человек

Украинские военные обстреляли станцию «Новотроицкое» в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«В 23:10 в результате обстрела обесточена подстанция 150 киловольт „Новотроицкое“. Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах — свыше 120 тысяч человек». — написал он.

По словам Сальдо, электросети Генического, Ивановского, Новотроицкого, Великолепетихского и частично Верхнерогачинского, Горностаевского, Нижнесерогозского МО получили повреждения.

Сальдо отметил, что социальные объекты подключили к электричеству из аварийных источников питания. Ситуацию контролируют экстренные службы. Дополнительную информацию уточняют.

Ранее похожая ситуация случилась во вторник на этой неделе. ВСУ обстреляли высоковольтное оборудование и оставили всю Запорожскую область без света.