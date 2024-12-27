Огонь охватил крышу московского ТЦ

Пожар произошел в московском торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова. Пламя охватило крышу здания, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Горит крыша крыла на втором этаже», — рассказал он.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что в здании есть люди, проводится их эвакуация. В помещении, где началось возгорание, предположительно, проводились занятия танцами. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в пункте выдачи заказов маркетплейса в районе Лебедянской улицы в Восточном Бирюлево. Огонь вспыхнул из-за детонации нескольких аккумуляторов для велосипедов. Люди покинули горящее здание до приезда спасателей.