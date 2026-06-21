Огонь охватил 300 квадратных метров в административном здании на юге Москвы

Из горящего здания на юге Москвы эвакуировали 60 человек

Пожар в административном здании на улице Речников на юге Москвы охватил 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 60 человек, сообщил источник 360.ru.

Возгорание началось в углу центральной части П-образного двухэтажного здания с мансардой. Сначала площадь пожара составляла около 50 квадратных метров, затем выросла в несколько раз.

На кадрах с места происшествия видны поднимающийся над крышей густой черный дым и высокие языки пламени. Пожарные прибыли на место и начали работы по локализации возгорания и вскрытию кровли.

В административном здании располагались магазины и салоны красоты. Пожару присвоили повышенный ранг 1-БИС. Движение по улице Речников перекрыли.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по факту произошедшего. Причину возгорания установят после результатов пожарно-технической экспертизы.

Ранее в Серпухове спасли пятерых человек, эвакуировали еще 10 из горящей многоэтажки.