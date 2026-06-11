Пожарные спасли пятерых и эвакуировали 10 человек в Серпухове

Фото: Пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас"

Пожарные спасли людей из горящей многоэтажки в Серпухове, огонь полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспас в «Максе».

Вечером накануне на 4 этаже в доме на Советской улице загорелась квартира. Находившиеся рядом люди увидели дым и позвонили в службу «Система-112».

На место прибыли сотрудники 330-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас с федеральной противопожарной службы. Они потушили огонь и эвакуировали по лестнице 10 человек, а также спасли пятерых, включая двоих детей.

Одна из спасенных женщин получила ожоги рук и ног, а девочка отравилась продуктами горения, их направили в больницы.

Ранее в многоэтажном доме на западе Москвы произошел крупный пожар. Огнем были охвачены несколько квартир на верхних этажах.

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