Огонь охватил 200 «квадратов» в здании мебельного цеха в Ростове-на-Дону

Логвиненко: площадь пожара в здании в Ростове-на-Дону составила 200 «квадратов»

Днем в четверг в Ростове-на-Дону произошел пожар в производственном здании, площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он уточнил, что ЧП произошло по улице Горсоветской в Пролетарской районе.

«Ведется реагирование, на месте все службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание уже локализовали», — написал Логвиненко.

На место пожара по поручению глава городской администрации отправился его заместитель по вопросам взаимодействия с административными органами Алексей Потешкин.

«По уточненным данным, три человека получили ожоги в результате пожара на Горсоветской. Двое из них госпитализированы, один от госпитализации отказался», — добавил Логвиненко.

Очевидцы пожара рассказывали 360.ru, что у горящего здания мебельного цеха рухнула часть крыши, на месте работали как минимум пять расчетов спасателей.