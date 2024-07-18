Огонь охватил 200 «квадратов» в здании мебельного цеха в Ростове-на-Дону
Логвиненко: площадь пожара в здании в Ростове-на-Дону составила 200 «квадратов»
Днем в четверг в Ростове-на-Дону произошел пожар в производственном здании, площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он уточнил, что ЧП произошло по улице Горсоветской в Пролетарской районе.
«Ведется реагирование, на месте все службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание уже локализовали», — написал Логвиненко.
На место пожара по поручению глава городской администрации отправился его заместитель по вопросам взаимодействия с административными органами Алексей Потешкин.
«По уточненным данным, три человека получили ожоги в результате пожара на Горсоветской. Двое из них госпитализированы, один от госпитализации отказался», — добавил Логвиненко.
Очевидцы пожара рассказывали 360.ru, что у горящего здания мебельного цеха рухнула часть крыши, на месте работали как минимум пять расчетов спасателей.