Мебельная фабрика загорелась в Ростове-на-Дону

Пожар начался на мебельной фабрике Ростова-на-Дону на Горсоветской улице. Очевидцы поделились с 360.ru кадрами с места происшествия.

Огонь распространился на большой площади. В небо поднялся густой дым.

По словам собеседников 360.ru, у здания уже обрушилась часть крыши. На место прибыли не менее пяти пожарных расчетов.

Один из очевидцев подчеркнул, что, по его данным, при пожаре есть пострадавший.

«Знаю, что обгорел один человек, его увезли на скорой», — отметил местный житель. Официального подтверждения этой информации пока нет.