Огонь на Коптевском рынке в Москве охватил уже пять павильонов

На Коптевском рынке произошел крупный пожар, огонь распространился уже на пять павильонов. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Пять павильонов горят. Складируемое имущество и оборудование», — рассказал он.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в шаурмичной, после чего пламя перекинулось на стоящие рядом павильоны. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и полиция. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.
«Интенсивное горение в центральной части здания. Огонь распространяется в двух направлениях», — добавил собеседник 360.ru.