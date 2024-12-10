Два павильона вспыхнули на рынке в Москве

Источник 360.ru: на севере Москвы загорелись два рыночных павильона

Пожар произошел на московском рынке на Коптевской улице, загорелись два павильона. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место прибыли пожарные. Площадь возгорания составляет порядка 300 квадратных метров, огонь продолжает распространяться.

«Происходит загорание двух двухэтажных павильонов. Первый этаж кирпичный, второй — металлический», — отметил собеседник 360.ru.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о пожаре. Данные о пострадавших не поступали.

Ранее пожар произошел в строительных будках в Марьине. Огонь охватил три бытовки, очевидцы сообщали о хлопках. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.