Огнеборцы потушили возгорание многоэтажки на юго-западе Москвы

МЧС: в Москве огнеборцы потушили пожар на крыше жилого дома площадью 350 кв. м

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Столичные огнеборцы локализовали возгорание на 350 квадратных метрах.

«Пожар в Москве полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — уточнили в министерстве.

До этого в ведомстве сообщали, что загорелась кровля жилой девятиэтажки, на место прибыли оперативные городские службы.

Ранее в Санкт-Петербурге сгорела двухкомнатная квартира из-за оставленного на зарядке ноутбука. Возгорание охватило 20 квадратных метров, огонь оперативно потушили.

Два дня назад загорелся автосервис на северо-западе столицы. Сотрудники МЧС спасли трех человек, которых передали медикам.

Три человека пострадали при пожаре в Хабаровске. Загорелась трехэтажная гостиница, в здании частично обрушилась крыша, что осложнило тушение.