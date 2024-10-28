Крыша жилой многоэтажки загорелась на юго-западе Москвы

МЧС: кровлю жилого девятиэтажного дома тушат на 300 «квадратах» в Москве

Огонь охватил крышу жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Горит кровля жилой девятиэтажки на 300 квадратных метрах. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

По данным столичного дептранса, из-за возгорания в жилом здании пришлось перекрыть движение по дублеру Ленинского проспекта в районе дома 86.

На месте ЧП находятся оперативные службы города. Причины пожара устанавливаются.

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания на кровле жилого дома.

Днем 27 октября в Химках на крыше 28-этажки загорелся утеплитель на площади в 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Ранее пожарные спасли трех человек из горящего автосервиса во 2-м Силикатном проезде в Москве. Их передали медикам. Выяснилось, что в помещении загорелось несколько автомобилей.