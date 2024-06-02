Огнеборцы потушили пожар в производственном здании во Владимирской области

МЧС: пожар в производственном здании во Владимирской области потушили

Пожарные ликвидировали возгорание в производственном помещении в Камешковском районе Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило в 16:30, произошло возгорание второго этажа и крыши цеха деревообрабатывающего предприятия в деревне Сергеиха на улице Карла Либкнехта, дом 70. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

«Открытое горение ликвидировано в 20:06», — отметили в министерстве.

В Ростовской области накануне локализовали природный пожар. Огонь распространился на площадь до 169 гектаров. В тушении задействовали 200 пожарных и 70 единиц техники, а также вертолет Ми-8. С воздуха на оказавшуюся в зоне огня территорию сбросили более 30 тонн воды.

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