Огнеборцы локализовали крупный пожар на складе в Москве

Спасатели локализовали крупный пожар, который разгорелся на разноуровневом складе на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

К тушению пожара привлекли авиацию — два вертолета Ка-32, которые выполнили как минимум 31 сброс воды. Площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, столичный авиацентр планирует отправить на ЧП третий вертолет.

Очевидцы засняли происходящее на видео, на кадрах видно, как огонь охватил окна здания. Из-за пожара Госавтоинспекция перекрыла Мартеновскую улицу, а также участок между Полимерной и Перовской. Правоохранители инициировали процессуальную проверку, московская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.

Площадь здания составляет 4400 квадратных метров, в нем находятся горючие жидкости, из-за чего тушение пожара усложнилось. Также на нескольких этажах обрушились перекрытия и кровли.