Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в подмосковном автосервисе

МЧС: в Дрожжино пожарные ликвидировали открытое горение в автосервисе

Спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе, расположенном на Варшавском шоссе в поселке Дрожжино. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

Ведомство опубликовало кадры тушения пожара. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали.

Для тушения пожара направили 27 спасателей и шесть единиц техники.

Источник 360.ru сообщил, что в одноэтажном здании автосервиса могут находиться газовые баллоны.

Местный житель рассказал, что в доме помимо автосервиса располагалась столовая. Он не исключил, что огонь вспыхнул из-за проблем с проводкой.

Ранее пожар разгорелся в одной из квартир в Северном Измайлове. Хозяйка квартиры выбралась из дома, но после ЧП у нее начался эпилептический припадок. Женщину госпитализировали. Пожар ликвидировали, причины возгорания пока неизвестны.