Москвичка спаслась из горящей пятиэтажки в Северном Измайлове

Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Щелковском проезде в Северном Измайлове. Об этом 360.ru сообщил источник.
Как оказалось, загорелись кухня и коридор в квартире на втором этаже. Огонь охватил 15 квадратных метров. Из окон здания валил густой дым.
Хозяйка квартиры успела выбежать на улицу. Во время пожара она не пострадала, но после у женщины случился эпилептический припадок. Сейчас она находится в машине скорой. Пламя потушили.
Причины возгорания пока неизвестны. Идет проверка. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
Ранее инвалид пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы. Возгорание началось в трехкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома. Очевидцы слышали крики о помощи.
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