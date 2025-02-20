В Подмосковье загорелся автосервис на Варшавском шоссе

Пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса на Варшавском шоссе в поселке Дрожжино в Московской области. Об этом сообщил источник 360.ru.

Собеседник 360.ru не исключил, что в здании есть газовые баллоны. Спасатели присвоили пожару первый ранг опасности. По данным источника, площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.

Очевидец рассказал 360.ru, что спасатели уже потушили пожар.

«Сначала у меня было опасение, что это горит один из домов, ну вернее квартира в одном из домов Дрожжино на новом шоссе», — отметил он.

Мужчина добавил, что пожарные ликвидировали возгорание очень быстро. По его мнению, в одном из помещений замкнула проводка. В здании помимо автосервиса находилась также закусочная.

«Я специально поехал в этот район, меня как раз обогнала пожарная, и вот буквально через минут 10 я снова был в этом районе, дым уже белый, слава богу, все потушили», — подчеркнул местный житель.

Ранее пожар произошел на кухне и в коридоре пятиэтажного дома в Северном Измайлове. Хозяйка квартиры успела выбежать на улицу, после чего у нее случился эпилептический припадок.