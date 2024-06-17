Офис ГБУ «Жилищник» загорелся в Москве

Источник 360.ru: на Каширском шоссе в Москве загорелся офис ГБУ «Жилищник»

На юге Москвы днем 17 июня произошел пожар в здании государственного бюджетного учреждения «Жилищник». В Москворечье-Сабурово выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 12:14. Задымление произошло в кабинете на втором этаже трехэтажного административного здания на Каширском шоссе, 51, корпус 4. Сотрудники оперативно эвакуировались.

В небо поднялся густой белый дым, из окна пошел открытый огонь. По информации источника 360.ru, со второго этажа спасли одного человека. К месту возгорания выехали сотрудники ГИБДД, чтобы заняться регулировкой движения.

В Челябинске горел цех по производству троллейбусов. Огонь распространился на площади 350 квадратных метров. Из здания вышли 25 человек, никто не пострадал. МЧС показало кадры с места пожара.

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