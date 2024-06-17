Цех по производству троллейбусов загорелся в Челябинске
Крупный пожар вспыхнул в здании цеха по производству троллейбусов в Челябинске. О ЧП сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, огонь успел распространиться на площади 350 квадратных метров здания. По данным на 07:54 спасатели ликвидировали открытое горение.
В МЧС отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Самостоятельно цех покинули 25 человек. Сейчас на месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники, заключили в пресс-службе.
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