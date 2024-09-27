Жертвами взрыва на АЗС в Махачкале стали четыре человека

Прогремевший на автомобильной заправке в Махачкале взрыв привел к гибели четырех человек. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщил ТАСС .

В пресс-службе ведомства заявили, что на место направили бригады скорой помощи для экстренного спасения пострадавших.

РИА «Новости» со ссылкой на центр медицины катастроф уточнило, что среди погибших есть ребенок.

По неподтвержденным данным, на автозаправочной станции на федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошло два взрыва, которые привели к крупному пожару. На место выехали спасатели республиканского главка МЧС.

Детонации повредили линии электропередач, оставив без света жителей рядом стоявших домов. По данным очевидцев травмы и ожоги получили не менее девяти человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что выехал на место происшествия и дал поручения всем профильным ведомствам оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.