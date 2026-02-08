Одного из пропавших 20 дней назад детей в Брянске нашли подо льдом в Десне

Тело одного из пропавших 20 дней назад детей обнаружили в реке Десна в Брянске. Об этом сообщил Следственный комитет по Брянской области.

Двое детей провалились под лед в реке Десна 20 января. По предварительным данным, дети катались на ватрушке с крутого берега и выехали на полынью.

Поиски велись с помощью специальной техники, спасатели прорубили более 15 тысяч лунок, подводное пространство исследовали с помощью камер. К поискам детей подключили подводный дрон, доставленный специалистами из Санкт-Петербурга. Специалистам удалось расширить зону поисков до двух тысяч квадратных метров.

Поисковые работы продолжаются, сообщили в Брянском следкоме. К поискам подключились спасатели, водолазы и волонтеры «Лиза Алерт». По факту случившегося возбудили уголовное дело.