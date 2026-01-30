В Брянске уже 10 дней не могут найти провалившихся под лед детей

Поисковые отряды в Брянске до сих пор не могут найти детей, которые провалились под лед реки Десна. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального поискового отряда «Лиза Алерт».

Поиск продолжается с помощью специальной техники, но определить сроки его завершения невозможно. Спасатели пробивают лунки во льду и исследуют водное пространство с помощью подводных камер. По данным регионального МЧС, за последние пять дней они уже прорубили более 15 тысяч лунок.

Трагедия произошла в Бежицком районе Брянска 20 января. По предварительным данным, дети катались на ватрушке с крутого берега и выехали на полынью. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Местные власти назвали масштаб поисковой операции беспрецедентным.

Недавно в Подмосковье ребенок погиб во время катания на тюбинге. Он скатился с горки и оказался под колесами машины.