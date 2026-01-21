В Брянске к поискам утонувших в Десне детей подключили подводный дрон
К поискам детей, утонувших в реке Десна в Брянске, подключили подводный дрон, доставленный специалистами из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Завершаются первые сутки поисковой операции на месте ЧП, где накануне днем двое мальчиков провалились под лед. Сейчас в работах задействованы спасатели, водолазы, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Водолазы обследуют дно реки, в том числе с помощью подводной видеокамеры. Днем к операции присоединились специалисты из Санкт-Петербурга, которые привезли подводный дрон. Использование техники позволило значительно расширить зону поиска — сейчас она превышает две тысячи квадратных метров. Для работы людей и оборудования во льду уже пробурили более 500 лунок.
По состоянию на данный момент результатов поиски не принесли. Работы продолжались до наступления темноты, их возобновят утром следующего дня.
Несколько дней назад в Краснодаре школьница провалилась под лед, пытаясь сделать селфи. На замерзшем озере девочка вместе с другом отошла от берега примерно на пять метров, после чего лед не выдержал, и она оказалась в воде. Подростки самостоятельно выбрались из воды.