В Брянске к поискам утонувших в Десне детей подключили подводный дрон

К поискам детей, утонувших в реке Десна в Брянске, подключили подводный дрон, доставленный специалистами из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Завершаются первые сутки поисковой операции на месте ЧП, где накануне днем двое мальчиков провалились под лед. Сейчас в работах задействованы спасатели, водолазы, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Водолазы обследуют дно реки, в том числе с помощью подводной видеокамеры. Днем к операции присоединились специалисты из Санкт-Петербурга, которые привезли подводный дрон. Использование техники позволило значительно расширить зону поиска — сейчас она превышает две тысячи квадратных метров. Для работы людей и оборудования во льду уже пробурили более 500 лунок.