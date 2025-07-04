Одного из напавших на наряд ДПС в Нальчике задержали

В Нальчике задержали одного из злоумышленников, напавших на сотрудников ДПС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Было двое нападавших. Второго задержали», — отметил собеседник агентства.

Для поимки преступников в Нальчике ввели план «Перехват».

Неизвестный напал на сотрудника Госавтоинспекции с холодным оружием. Глава региона Казбек Коков заявил, что злоумышленника ликвидировали на месте. Он попросил сохранять спокойствие и пообещал сообщить дополнительную информацию позже.

Получивший ранение сотрудник ДПС находится в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Mash, мужчина набросился на полицейского с ножом из остановленного автомобиля. Патруль увидел нападение и открыл огонь по нападавшему.