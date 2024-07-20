Одного из напавших на главу известной в России сети фитнес-клубов задержали

ТАСС: задержан один из напавших на директора World Class Бабанова

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из нападавших на генерального директора системы элитных фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова. Об этом ТАСС сообщила глава управления общественных связей главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Силовики установили, что подозреваемый — житель Химок 2001 года рождения. Полицейские начали искать и других участников конфликта.

ЧП произошло 19 июля. Адвокат пострадавшего Александр Карабанов уточнил, что гендиректора сети фитнес-клубов избили на одной из автозаправочных станций, куда он приехал вместе с семьей.

Молодые люди заявили, что бизнесмен их подрезал, и потребовали от него в качестве морального ущерба миллион рублей, но получили отказ и устроили драку. Следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре арестовали подростка.