Одного из напавших на главу известной в России сети фитнес-клубов задержали
ТАСС: задержан один из напавших на директора World Class Бабанова
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из нападавших на генерального директора системы элитных фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова. Об этом ТАСС сообщила глава управления общественных связей главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Силовики установили, что подозреваемый — житель Химок 2001 года рождения. Полицейские начали искать и других участников конфликта.
ЧП произошло 19 июля. Адвокат пострадавшего Александр Карабанов уточнил, что гендиректора сети фитнес-клубов избили на одной из автозаправочных станций, куда он приехал вместе с семьей.
Молодые люди заявили, что бизнесмен их подрезал, и потребовали от него в качестве морального ущерба миллион рублей, но получили отказ и устроили драку. Следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре арестовали подростка.