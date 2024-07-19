«Сломали зуб и челюсть». Многодетного отца жестоко избили на заправке в Подмосковье

Многодетный отец заявил об избиении на заправке в Подмосковье

Посещение кафе на заправке в деревни Лыткино городского округа Солнечногорск обернулось для многодетного отца из Москвы серьезными травмами. После жалоб на долгое обслуживание сотрудники заведения сначала вымогали у клиента деньги за «ущерб деловой репутации», а после сильно избили. Об этом пострадавший рассказал в комментарии 360.ru.

Он пояснил, что приехал на заправку вместе с женой, сыном и племянником. В стоящем рядом кафе он сделал заказ, но когда прошло 30 минут, а еду так и не принесли, мужчина пошел поинтересоваться, почему все происходит так долго.

«Ко мне подошел управляющий этого кафе. Я, конечно, матом не ругался, но литературно его оскорбил», — признался собеседник.

В результате менеджер предложил клиенту выйти на улицу, чтобы обсудить недоразумение. Но вместо дискуссии управляющий начал требовать деньги за оскорбление.

«Из сервиса набежали 10 человек. Начали требовать деньги за „подрыв деловой репутации“. Потом они начали меня вдесятером избивать. Сломали зуб и челюсть», — пояснил пострадавший.