По делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре арестовали подростка

Суд арестовал до 17 сентября подростка по делу о покушении на депутата в Самаре

Самарский районный суд отправил под арест до 17 сентября 16-летнего жителя Самары, ставшего фигурантом дела о покушении на депутата Государственной думы Михаила Матвеева. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, до 17 сентября», — сказала судья на заседании.

Во время заседания следователь сообщил, что в инкриминируемом преступлении подросток не признал вину. Обвиняемый заявил правоохранителям, что у него не было умысла убивать Матвеева.

По версии следствия, вечером 18 июля 16-летний самарец и двое уроженцев Таджикистана и Узбекистана нарушали общественный порядок на улице в Промышленном районе города Самары. Матвеев сделал им замечание, однако на него напали и избили. Следователи предъявили нападавшим обвинение по статье о покушении на убийство.