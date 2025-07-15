Одна женщина пострадала при атаке БПЛА под Брянском

Одна мирная жительница получила ранения из-за атаки БПЛА в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница», — написал он.

Пострадавшую госпитализировали, врачи оказали ей всю необходимую помощь. Кроме того, ВСУ сбросили взрывчатку на жилой дом. После ЧП здание полностью разрушилось. Хозяевам предоставят поддержку и материальную помощь.

Еще ВСУ атаковали Воронеж. В результате случившегося пострадали как минимум 15 человек, среди раненых есть дети и подростки. Как отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, одну женщину госпитализировали. Кроме того, несколько квартир в многоэтажках получили повреждения.