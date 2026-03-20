Одна женщина пострадала после детонации дрона ВСУ в Белгородской области
Одна мирная жительница пострадала из-за детонации украинского беспилотника в городе Грайворон в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и переломом голени бригада скорой доставила в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.
Губернатор отметил, что женщину переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде для продолжения лечения.
Ранее один мирный житель Краснодара погиб из-за ночной атаки беспилотников. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьев, украинские дроны ударили по многоквартирным жилым домам в городе. Три дома получили повреждения. В одном из них в квартире случился пожар, его оперативно потушили.
До этого от атаки ВСУ в Брянской области пострадали два мирных жителя. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что их госпитализировали.