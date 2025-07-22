«Одна попалась». Мыши атаковали ЖК «Граффити» в Петербурге

ЖК «Граффити» расположен на улице Парашютной, дом № 38 корпус 4, он сдан в 2018 году. Неделю назад жильцы одной из квартир заметили в своем жилище незваных гостей. Возможно, мыши появились лишь в одной квартире, так как соседи грызунов не видели.

Мужчина на видео показал мышеловку с попавшей в нее мышью. Он рассказал, что этот экземпляр меньше того, что видели ранее. Петербуржец заявил, что планирует отнести квартирантку подальше от домов к озеру.

В Урае Ханты-Мансийского автономного округа женщина устроила кроличью ферму прямо в подъезде многоэтажки. Хозяйка кроликов в доме не живет, только приходит кормить подопечных, все неприятности в виде запаха и шума достались жильцам.