Жительница ХМАО превратила подъезд многоэтажки в кроличью ферму

В Урае женщина устроила кроличью ферму прямо в подъезде многоэтажки. Жильцы дома жалуются на неприятные запахи, шум и антисанитарию, сообщил Telegram-канал Ural Mash .

Сама хозяйка животных не живет в доме и приходит туда, чтобы накормить кроликов просрочкой. По информации Ura.ru, из-за нелегальной фермы в подъезде завелись мыши и тараканы. Кроме того, некоторые животные гибнут, и их трупы не убирают.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали местного жителя, который хранил у себя дома трупы животных. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Правоохранители нашли у него больше 10 останков питомцев. У мужчины провели обыски после того, как забили тревогу местные жители, увидевшие, что он постоянно относит к себе домой щенков.