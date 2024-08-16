Одна из попавших в ДТП под Якутском девочек умерла

Мать пострадавшей в ДТП под Якутском: одна из подруг дочери не пережила аварию

Мать одной из школьниц, пострадавших в ДТП в пригороде Якутска, рассказала о состоянии дочери. В беседе с 360.ru женщина также сообщила о смерти подруги девочки — официально эти данные пока не подтверждали.

«Только что мне позвонил врач и попросил срочно приехать к дочери в больницу. Ей провели операцию, зашивали пятку», — рассказала она, добавив, что, помимо рваной раны ноги, у дочери на руке множество гематом.

По словам собеседницы 360.ru, группа из четырех девочек, включая ее дочь, после прогулки отправились на автобусную остановку. Школьницы планировали проводить подруг, приехавших из соседнего села.

«Они с девочками шли на автобусную остановку после прогулки, чтобы проводить подруг домой, вот и проводили. Две подружки отделались ушибами и сейчас уже дома, а одна из подруг умерла», — рассказала мать школьницы.

Накануне, 15 августа, дежурная группа Госавтоинспекции получила информацию о наезде на четырех школьниц на въезде в Старую Табагу. По предварительным данным, пострадавших несовершеннолетних доставили в больницу, о погибших в ГИБДД не сообщали. В пресс-службе добавили, что водитель скрылся с места ДТП.