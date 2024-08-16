Водитель влетел в группу школьников в Якутии и скрылся с места ДТП
Прокуратура Якутии проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали несколько подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 15 августа на въезде в село Старая Табага. По информации прокуратуры, водитель автомобиля сбил группу школьников, которые шли по обочине дороги. После ДТП мужчина скрылся с места происшествия.
Позже в Минздраве региона уточнили, что в больницу попали три ребенка.
«На данный момент состояние одного из детей, 17 лет, с множественными травмами оценивается как тяжелое», — сообщили в министерстве.
Ранее в Тюмени 19-летний водитель без прав сбил фонарный столб и протаранил велосипедную парковку.