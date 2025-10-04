Альпинисты сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан

Двое туристов получили травмы рук и ног при восхождении на вулкан Вилючинский в Камчатском крае. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

«По нашей информации, у одного повреждена нога, у второго — рука. Третий, кажется, целый. Транспортировка займет около часа — это с полетом туда и обратно», — сообщили в центре.

Спасатели и медики эвакуируют туристов с вулкана Вилючинский на Камчатке, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. По предварительным данным, три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан и не смогли продолжить путь. Один из них связался со спасателями, попросив о помощи.

Ранее двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее. Один погиб, второй получил травмы. Трагедия произошла на северном склоне горы. Всего в составе зарегистрированной группы находились шесть туристов.