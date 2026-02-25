Один из пострадавших при взрыве в Москве гаишников все еще в тяжелом состоянии

Один из полицейских, пострадавших при взрыве рядом с машиной ДПС в Москве, находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили ТАСС в медицинских кругах.

«Пострадавшие при взрыве полицейские остаются в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Накануне взрыв прогремел у Савеловского вокзала. Неизвестный подошел к патрульной машине ДПС, после чего сработало устройство. Один сотрудник погиб на месте, двое получили ранения.

У выживших диагностировали множественные осколочные ранения ног, рук и тела. Их оперативно госпитализировали. Злоумышленник также скончался.

Погибшим оказался старший лейтенант полиции Денис Братущенко, ему было 34 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.