Волк раскрыла личность полицейского, погибшего при взрыве в Москве
Волк: в Москве при взрыве у вокзала погиб старший лейтенант полиции Братущенко
В результате взрыва рядом со служебным автомобилем ДПС у Савеловского вокзала в Москве погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У Дениса остались жена и двое несовершеннолетних детей», — написала она.
Волк добавила, что руководство и личный состав МВД России выразили близким Братущенко искренние соболезнования. Семье погибшего и еще двум раненым сотрудникам окажут всю необходимую помощь.
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Злоумышленник, по предварительной информации, погиб на месте происшествия.