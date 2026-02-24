Сегодня 04:03 Волк раскрыла личность полицейского, погибшего при взрыве в Москве Волк: в Москве при взрыве у вокзала погиб старший лейтенант полиции Братущенко 0 0 0 Криминал

В результате взрыва рядом со служебным автомобилем ДПС у Савеловского вокзала в Москве погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У Дениса остались жена и двое несовершеннолетних детей», — написала она.

Фото: Telegram/официальный представитель МВД России Ирина Волк

Волк добавила, что руководство и личный состав МВД России выразили близким Братущенко искренние соболезнования. Семье погибшего и еще двум раненым сотрудникам окажут всю необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Злоумышленник, по предварительной информации, погиб на месте происшествия.