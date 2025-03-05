Один из пострадавших при взрыве в Белореченске получил серьезные ожоги

Кондратьев: двух пострадавших из-за взрыва газа в Белореченске госпитализировали

При взрыве газа в жилом доме в Белореченске пострадали три человека. Один из них получил сильные ожоги, еще одного человека госпитализировали с ушибом. Третий пострадавший проходит амбулаторное лечение, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

«У одного из них серьезные ожоги, при необходимости доставим пациента в краевую больницу в Краснодар», — отметил он.

По словам губернатора, пострадавшим оказывают помощь врачи белореченской районной больницы и специалисты из регионального минздрава.

Взрыв газа ночью прогремел в квартире одного из домов в Белореченске. В результате в здании обрушились плиты между четвертым и пятым этажами.

Из дома эвакуировали 54 человека, 25 из них сейчас находятся в ПВР. Кондратьев подтвердил, что поручил главе района Сергею Сидоренко обеспечить жильцов частично обрушившегося дома всем необходимым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.