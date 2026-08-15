Один из пострадавших при пожаре на стройке в Омске скончался

СК возбудил дело после смерти одного из 11 пострадавших при пожаре в Омске

Пожар в строящемся доме в Омске произошел во время сварочных работ. Один из 11 пострадавших умер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК.

«Мужчина, который был госпитализирован в реанимацию, скончался», — сказал представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 143 УК России («Нарушение условий охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее сообщалось об 11 госпитализированных. Из них один находился в реанимации. По данным Минздрава, пострадавшие получили от 20% до 90% ожогов тела.

Пожар произошел в строящемся доме в микрорайоне «Кварталы Драверта» на улице Шаронова. По информации Следкома, во время сварочных работ загорелся утеплитель.