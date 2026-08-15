Ожоги от 20% до 90% тела получили пострадавшие при пожаре на стройке в Омске
Омский Минздрав заявил о тяжелом состоянии восьми пострадавших при пожаре
Врачи больницы Омска оценили как тяжелое состояние восьми из одиннадцати пострадавших во время пожара на стройке жилого дома рабочих. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщил «Интерфакс».
В ведомстве подчеркнули, что все поступившие в больницу работали на строящемся объекте. В пресс-службе областного главка СК уточнили, что строители получили сильные ожоги.
«В стационаре остаются восемь человек: все в тяжелом состоянии и находятся в реанимации, они получили от 20% до 90% ожогов тела», — добавили в ведомстве.
По данным криминалистов, пожар возник во время сварочных работ, когда искры попали на утеплитель.
Следователи начали проверку нарушений требований охраны труда. По итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.
Исполняющий обязанности прокурора Кировского округа Омска Александр Гулий объявил, что по факту возгорания также начал проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности, охране труда и миграционной политике.
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах пояснил, что все пострадавшие — граждане Узбекистана. На стройке они работали по договору подряда.
О крупном пожаре на улице Шаронова омский главк МЧС сообщил в субботу, 15 августа. В ведомстве уточнили, что очаг возгорания находился на первом этаже, но пламя быстро перекинулось выше и охватило более тысячи квадратных метров. Спасатели передали врачам 11 пострадавших.