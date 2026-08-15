Ожоги от 20% до 90% тела получили пострадавшие при пожаре на стройке в Омске

Врачи больницы Омска оценили как тяжелое состояние восьми из одиннадцати пострадавших во время пожара на стройке жилого дома рабочих. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщил «Интерфакс» .

В ведомстве подчеркнули, что все поступившие в больницу работали на строящемся объекте. В пресс-службе областного главка СК уточнили, что строители получили сильные ожоги.

«В стационаре остаются восемь человек: все в тяжелом состоянии и находятся в реанимации, они получили от 20% до 90% ожогов тела», — добавили в ведомстве.

По данным криминалистов, пожар возник во время сварочных работ, когда искры попали на утеплитель.

Следователи начали проверку нарушений требований охраны труда. По итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.

Исполняющий обязанности прокурора Кировского округа Омска Александр Гулий объявил, что по факту возгорания также начал проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности, охране труда и миграционной политике.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах пояснил, что все пострадавшие — граждане Узбекистана. На стройке они работали по договору подряда.

О крупном пожаре на улице Шаронова омский главк МЧС сообщил в субботу, 15 августа. В ведомстве уточнили, что очаг возгорания находился на первом этаже, но пламя быстро перекинулось выше и охватило более тысячи квадратных метров. Спасатели передали врачам 11 пострадавших.