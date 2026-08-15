Пожар охватил строящийся жилой дом в Омске, пострадали 11 человек
Пострадавших при пожаре на стройке в Омске 11 рабочих доставили в больницу
Материалы загорелись на первом этаже строящегося жилого дома на улице Шаронова в Омске. Пламя быстро распространилось и пошло выше, охватив более тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Прибывшие на место бригады скорой помощи забрали в больницу 11 пострадавших.
В пресс-службе омского Минздрава в комментарии ТАСС заявили, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.
Оставшиеся в полыхающем здании пожарные ликвидировали открытое горение. К тушению пламени привлекли 30 сотрудников МЧС и шесть единиц специального транспорта.
В минувшую пятницу, 14 августа, пожарные Донецкой Народной Республики спасли из горящего торгового центра «Галактика» в Енакиеве двух пострадавших, которых передали врачам. Здание вспыхнуло после удара украинских боевиков. Пламя распространилось почти на восемь тысяч квадратных метров.