Пострадавших при пожаре на стройке в Омске 11 рабочих доставили в больницу

Материалы загорелись на первом этаже строящегося жилого дома на улице Шаронова в Омске. Пламя быстро распространилось и пошло выше, охватив более тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Прибывшие на место бригады скорой помощи забрали в больницу 11 пострадавших.

В пресс-службе омского Минздрава в комментарии ТАСС заявили, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.

Оставшиеся в полыхающем здании пожарные ликвидировали открытое горение. К тушению пламени привлекли 30 сотрудников МЧС и шесть единиц специального транспорта.

В минувшую пятницу, 14 августа, пожарные Донецкой Народной Республики спасли из горящего торгового центра «Галактика» в Енакиеве двух пострадавших, которых передали врачам. Здание вспыхнуло после удара украинских боевиков. Пламя распространилось почти на восемь тысяч квадратных метров.