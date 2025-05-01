Один из домов в Москве затопило во время ливня

Одно из зданий на Ленинградском проспекте в Москве начало затапливать из-за ливня. Об этом 360.ru сообщил источник.
Прибыла аварийная бригада и сообщила, что канализационные колодцы переполнены. Требуется вызвать специалистов для проведения откачки. На место выехали пожарные.
В Первомай на столичный регион обрушились дожди. Столбики термометров не поднимаются выше +10 градусов, а до 3 мая в регионе местами ожидаются заморозки от -1 до -6 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил, что днем 1 мая снег выпадет в Центральной России, в том числе на севере и западе Подмосковья.
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