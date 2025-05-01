01 мая 2025 12:26 Тепла не будет? Жителям столичного региона рассказали о погоде в мае Синоптик Ильин: москвичам не стоит ждать жаркой погоды в мае 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Первомай на столичный регион обрушились дожди, а столбики термометров не поднимаются выше +10 градусов. Более того, москвичей предупредили о возможных заморозках. Чего ждать от погоды в последний весенний месяц и когда придет долгожданное тепло — в материале 360.ru.

Прогноз погоды от МЧС С 1 по 3 мая в Московском регионе местами ожидаются заморозки от -1 до -6 градусов, сообщила пресс-служба МЧС по ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Главное управление МЧС России по Московской области призывает граждан быть внимательными при нахождении на улице», — добавили в министерстве. Там также напомнили правила безопасности при заморозках. Людям с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует воздержаться от выхода на улицу, пешеходам важно проявлять внимательность, водителям — соблюдать ПДД.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Жары не будет? Синоптик Александр Ильин в комментарии 360.ru считает, что москвичам не стоит ждать заморозков до -6 градусов. «Это я не знаю, что должно произойти… 2 и 3 мая в Московской области возможны заморозки, но от нуля до -2, вряд ли температура будет опускаться ниже. И то это не повсеместно, а местами. При прояснениях холодный фронт пройдет, облака будут разрываться», — объяснил специалист. В Москве температура опустится до нуля, ночью возможен слабый минус, подчеркнул синоптик. В целом в мае жаркой погоды не будет, в основном — прохлада. «Жаркой погоды нет. В основном будет такая температура, слегка прохладная. Температура воздуха в дневные часы будет в основном находиться в пределах +8…+13 градусов в отдельные периоды», — отметил Ильин.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Например, 4 мая ожидается +16…+18 градусов. В начале второй декады мая прогнозируется +15…+16 градусов. Потепление будет непродолжительным. «Чаще будет преобладать температура +8…+13 градусов. И без дождей не обойдется, они тоже достаточно часто будут наведываться в Московскую область. Буквально один-два дня температуры +16…+18», — предупредил синоптик. Когда в Москву придет тепло Согласно данным Gismeteo, столбики термометров начнут подниматься выше +18 градусов с 17 мая. Включительно до 1 июня прогнозируется от +19 до +21 градуса, однако все это время будут лить дожди. Обнадеживает только одно: прохладная погода — идеальный вариант для шашлыков, так как есть мясо в сильную жару опасно. А вот дачникам стоит насторожиться: проблемой может стать не только холод, но и град. Он особенно опасен для плодовых деревьев.