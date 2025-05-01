Центральную Россию накроют майские снегопады

Днем 1 мая снегопады выпадут в Центральной России, в том числе на севере и западе Подмосковья, в Ярославской, Костромской, Владимировской, Ивановской, Нижегородской, Тульской и Калужской областях. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ночью мокрые снегопады пройдут и в столице. В городе за сутки выпадет рекордное количество осадков: до 19-24 миллиметров.

«В предстоящую ночь мокрый снег начнется и в Москве с ухудшением видимости до 600-1000 метров», — отметил специалист.

Он также опубликовал видеозапись с обращением синоптика Вадима Заводченкова. Специалист на фоне заснеженного участка в Ярославской области поздравил россиян с Первомаем.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил гостей и жителей Москвы, что в начале майских праздников не стоит ждать хорошей погоды. Из-за североатлантического циклона в регионе будет идти дождь и снег, а в некоторых районах объем осадков достигнет 25% от месячной нормы.