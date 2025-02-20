Иномарка столкнулась с «Газелью» на трассе в Новой Москве. Пострадали двое

Источник 360.ru: двух человек заблокировало в иномарке после ДТП в Новой Москве

Автомобиль Renault Logan столкнулся с «Газелью» на Варшавском шоссе в селе Ознобишино в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

У иномарки заблокировались двери, в ней остаются двое пострадавших мужчин. Они в сознании. Грузовик при столкновении задымился.

Причина происшествия и виновник столкновения устанавливаются.

Ранее три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Косино-Ухтомском. Водителя одной из машин отправили в 15-ю городскую больницу. Из-за аварии перекрыли две полосы движения из четырех.