Иномарка столкнулась с «Газелью» на трассе в Новой Москве. Пострадали двое

Автомобиль Renault Logan столкнулся с «Газелью» на Варшавском шоссе в селе Ознобишино в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
У иномарки заблокировались двери, в ней остаются двое пострадавших мужчин. Они в сознании. Грузовик при столкновении задымился.
Причина происшествия и виновник столкновения устанавливаются.
Ранее три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Косино-Ухтомском. Водителя одной из машин отправили в 15-ю городскую больницу. Из-за аварии перекрыли две полосы движения из четырех.
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