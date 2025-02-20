Три человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Две легковушки столкнулись в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария произошла на Новоухтомском шоссе. Участниками ДТП стали Kia и Toyota. На место прибыли две кареты скорой помощи и ДПС. Врачи осмотрели водителей и пассажира — три человека пострадали.
«Водителя Kia госпитализировали в 15-ю КГБ», — сообщил источник.
Из-за аварии перекрыли две полосы движения из четырех. Место ДТП оградили, правоохранители устанавливают причины случившегося.
Утром 20 февраля два грузовика столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД. Из-за аварии на трассе скопилась пробка. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
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