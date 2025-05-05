Один человек пострадал при взрыве газового баллона в грузовике в Новой Москве

В поселении Марушкинское (Новая Москва) на Озерной улице взорвался газовый баллон в грузовом автомобиле, пострадал один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пострадавшим оказался 55-летний мужчина — он получил ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи. Другие обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее в Балашихе взорвался автомобиль, припаркованный около жилого дома на улице Нестерова. Мощность заложенной взрывчатки составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

На момент детонации из подъезда вышел заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Он погиб.