Один человек пострадал при взрыве газового баллона в грузовике в Новой Москве
В поселении Марушкинское (Новая Москва) на Озерной улице взорвался газовый баллон в грузовом автомобиле, пострадал один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пострадавшим оказался 55-летний мужчина — он получил ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи. Другие обстоятельства происшествия выясняют.
Ранее в Балашихе взорвался автомобиль, припаркованный около жилого дома на улице Нестерова. Мощность заложенной взрывчатки составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
На момент детонации из подъезда вышел заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Он погиб.
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