Один человек пострадал при столкновении Cadillac и Mitsubishi на юге Москвы

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на юге Москвы. По информации источника 360.ru, пострадал один человек.
ДТП произошло на улице Генерала Белова в районе дома № 17. Столкнулись черный Cadillac и серый Mitsubishi. По данным источника, разлива топлива не произошло. Но один человек оказался заблокированным, он пострадал.
Днем этого же дня 40-летняя женщина получила травмы, когда ее сбил трамвай. ДТП произошло на юге столицы в районе Центральное Чертаново. У пострадавшей диагностировали перелом плеча и сотрясение.
В Орехово-Зуеве пассажирский автобус съехал в кювет — водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Шесть человек получили травмы.
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