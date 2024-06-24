Один человек пострадал при пожаре в сауне на Алтае

МЧС: в сауне в Барнауле ликвидировали открытый огонь площадью 600 кв. м

В Барнауле произошел пожар в сауне на территории гостиницы. Пострадал один человек. К утру открытый огонь ликвидировали, возгорание локализовали, сообщило МЧС России.

Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса «Венеция» на улице Матросова. Возгорание случилось в сауне, огонь перекинулся на крышу. Его локализовали на площади 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один человек.

«В Алтайском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», — объявила пресс-служба.

На Приозерной улице в Самаре горел частный дом, принадлежавший бывшему председателю Самарской губернской думы Виктору Сазонову. Огонь полностью поглотил здание, его тушили силами 46 пожарных. Никто не пострадал.

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