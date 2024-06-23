Пожар вспыхнул в доме покойного экс-спикера Самарской губернской думы

МЧС: пожар в частном доме в Самаре локализовали на 150 квадратных метрах

Фото: РИА «Новости»

Крупный пожар вспыхнул утром 23 июня в частном доме на Приозерной улице в Самаре. О происшествии в Куйбышевском районе города сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В 11:48 возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров. На месте работали 46 специалистов и 12 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал, добавили в ведомстве.

По информации «Ъ-Волга», пожар произошел в доме ныне покойного бывшего спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова. Он расположен на окраине города.

По словам очевидцев, пламя успело охватить все здание, был риск, что оно перебросится на соседние строения, но специалисты смогли локализовать огонь.

Причины происшествия пока неизвестны.

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