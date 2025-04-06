Один человек пострадал при пожаре в квартире в Пресненском районе
Источник 360.ru: пожар произошел в квартире в центре Москвы, есть пострадавший
Пожар вспыхнул в квартире в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пламя охватило квартиру в доме на Васильевской улице. Из пожара спасли одного человека.
«Пострадавший, тяжелый», — заявил источник.
По его данным, огонь охватил трехкомнатную квартиру, она сильно захламлена. Пламя удалось потушить.
Ранее пожар разгорелся в квартире в Тверском районе Москвы. Огонь распространился на площади шесть «квадратов». На месте ЧП спасатели обнаружили тело погибшего. Пламя ликвидировали.
До этого пожар произошел в частном доме на Аллейной улице в Дмитрове.