При пожаре в квартире в Тверском районе Москвы погиб человек

Один человек погиб в пожаре, который разгорелся в квартире в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар вспыхнул на площади шесть квадратных метров. Огонь ликвидировали. Пожарные обнаружили в квартире одного погибшего, сообщил источник.

В Дмитрове на Аллейной улице ранее разгорелся пожар в частном доме. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Местные жители сообщили, что в доме располагался частный хостел.

Накануне в Одинцове в пожаре погибли четыре человека. Огонь охватил трехкомнатную квартиру. Из пожара спасли семь человек, в том числе двое детей. Всего эвакуировали 20 человек. Следствие организовало проверку.