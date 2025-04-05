В Дмитрове произошел пожар в частном хостеле

МЧС: пожар в частном доме в Дмитрове локализовали на 400 «квадратах»

Мощный пожар охватил частный дом в Дмитрове на Аллейной улице. Информацию 360.ru подтвердили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Локализован на площади 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Еще идет тушение», — сказал собеседник 360.ru.

Причины возгорания пока неизвестны. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», по сообщениям местных жителей, в доме располагается частный хостел. На данный момент службы уточняют эту информацию.

Ранее в Одинцовском городском округе четыре человека погибли при пожаре в одной из квартир. После доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело.